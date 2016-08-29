Киев, 29 августа, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на 12 копеек, повторив «рекорд» пятимесячной давности. Об этом сообщает Сегодня (Киев).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

«29 августа НБУ установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США — 25,44 грн; 1 евро — 28,72 грн; 10 российских рублей — 3,93 грн», — говорится в сообщении.

Отметим, что в НБУ называют «проседание» украинской гривны ситуативным и объясняют обострением внешнеполитической ситуации, а также переносом вопроса по Украине советом директоров Международного валютного фонда (МВФ).

«Власти (Украины) ожидают решения фонда об очередном транше уже в конце августа — начале сентября», — говорится в сообщении.

В то же время эксперты считают, что девальвация национальной валюты Украины вызвана внутренними факторами и не исключают, что курс доллара США в ближайшее время может «подскочить» до 30 гривен.