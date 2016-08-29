Москва, 29 августа, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Право выхода на досрочную пенсию предлагается предоставить работникам противопожарной службы в субъектах РФ, достигшим возраста 50 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Архангельской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Досрочную пенсию предлагается предоставлять работникам, имеющим общий стаж работы в государственной противопожарной службе (ГПС) не менее 25 лет.

Сейчас законодательством предусмотрено, что право на досрочную пенсию имеют лишь те работники противопожарной службы, которые проработали не менее 25 лет только на должностях ГПС (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) МЧС РФ. Вместе с тем закон о страховых пенсиях не дает права на досрочное назначение пенсии по старости работникам противопожарной службы субъектов РФ, работавшим на должностях, утверждаемых органами исполнительной власти регионов, по достижении возраста 50 лет и при стаже работы в ГПС не менее 25 лет.

Архангельские депутаты считают такое положение вещей несправедливым. «Работники федеральной противопожарной службы и работники противопожарной службы субъектов РФ в равной степени рискуют своей жизнью и здоровьем в процессе осуществления тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ», — считают авторы законопроекта.

В связи с этим авторы инициативы предлагают, чтобы при исчислении общего стажа работы на должностях ГПС, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, учитывался как стаж работы в федеральной противопожарной службе, так и стаж работы в противопожарной службе субъекта РФ. По мнению архангельских депутатов, такой подход обеспечит равенство пенсионных прав как федеральных, так и региональных работников противопожарной службы.