Москва, 29 августа, 2016, 10:30 — ИА Регнум. За июль 2016 года российские банки выдали 1,96 млн новых кредитов общим объемом более 236,5 млрд рублей. По сравнению с июлем 2015 г. количество кредитов снизилось на 11%, а объемы кредитования — на 4%. В прошлом году было выдано 2,21 млн кредитов на 247,5 млрд рублей. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

ИА REGNUM Кредит

Количество новых кредитов наличными в годовом отношении снизилось на 5%, но их объемы выросли на 1%. В июле 2016 г было выдано 1,35 млн кредитов на 141,2 млрд рублей, годом ранее банки выдали 1,43 млн кредитов на 140,1 млрд рублей. Средний размер выданного кредита наличными вырос со 98 до 105 тыс. рублей.

В сегменте ипотеки общее количество и объемы новых кредитов снизились в годовом отношении на 17%. В июле 2016 г. было выдано 34,7 тыс. кредитов на 54,8 млрд. рублей, в прошлом году — 41,9 тыс. кредитов на 66,1 млрд рублей. «Средний чек» по ипотечным кредитам остался неизменным — 1,58 млн рублей.

В сегменте автокредитов отмечено самое сильное снижение, их количество снизилось на 27%, а объемы на 12%. В июле 2016 г. было выдано 19,5 тыс. автокредитов на 14,4 млрд рублей против 26,7 тыс. кредитов на 16,4 млрд рублей. годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 614 до 740 тыс. рублей.

В сегменте кредитных карт количество новых выдач сократилось на 22%, а объемы выросли на 5%. В июле 2016 года было выдано 547,8 тыс. карт с общим лимитом более 23,9 млрд рублей., годом ранее — 700,4 тыс. карт на 22,8 млрд рублей. Средний лимит по карте увеличился с 33 до 44 тыс. рублей.

Несмотря на сокращение кредитной активности в июле, результаты 2016 года пока положительные. Всего за 7 мес. 2016 года банки выдали 13,5 млн кредитов на 1,63 трлн рублей. По сравнению аналогичным периодом 2015 г. количество новых кредитов выросло на 20%, а объемы кредитования на 31%. Год назад банки выдали 11,3 млн новых кредитов на 1,25 трлн рублей.