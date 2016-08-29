Новая Голландия: Петербург вернул себе «остров невезения»
Санкт-Петербург, 29 августа, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Остров Новая Голландия в центре Санкт-Петербурга открылся для посетителей в минувшие выходные после завершения первого этапа реконструкции. Открытие «острова невезения», как прозвали эту территорию из-за ее многолетней заброшенности, вызвало большой ажиотаж у петербуржцев и гостей Северной столицы. За два дня Новую Голландию посетили почти 50 тысяч человек.
Задолго до начала доступа на остров, назначенного на полдень, 27 августа, к пропускному пункты выстроилась огромная толпа. По оценке корреспондента ИА REGNUM, длина очереди достигала 300 метров.
Городские власти заранее позаботились о том, чтобы такое скопление народа не привело к неприятным ЧП, и перекрыли движение транспортных средств по набережной Адмиралтейского канала от площади Труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала.
Отстояв в очереди, все желающие могли увидеть результаты работы ООО «Новая Голландия Девелопмент», которое, по данным СМИ, контролируется миллиардером Романом Абрамовичем.
На открытии острова побывал и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Как сообщили в Смольном, градоначальник «оценил результаты работы по укреплению береговой линии, осмотрел парковую зону, фасады и внутренние работы в здании «Кузни».
Полтавченко напомнил, что в ходе реализации проекта освоено уже около 6 млрд рублей. На эти средства на острове создается современное пространство для отдыха.
Итогом первого этапа реконструкции стало создание с помощью зарубежных питомников паркового пространства (более 200 деревьев) с временными павильонами, а также открытие первых отреставрированных зданий. Как обещают девелоперы, в 2016 и 2017 годах откроются здания «Кузни», «Бутылки» и Дом коменданта. Благодаря труду садовников на острове появилась липовая аллея с набивными дорожками. Помимо лип, на острове высадят дубы, ивы и ель, которую украсят к новогодним праздникам.
Фонари и скамейки Новой Голландии сделаны по мотивам существующей в Петербурге уличной мебели. Центральным местом общественного пространства является зеленый газон со стульями и креслами. Зимой на этом месте будет залит каток. Для детей оборудована детская площадка — макет каркаса фрегата «Петр и Павел», выполненный в масштабе 80% от оригинала.
«В парке Новой Голландии планируется размещать крупные скульптуры, арт-объекты и инсталляции художников со всего мира», — обещают авторы проекта.
Во временных павильонах, созданных по проектам молодых петербургских архитекторов, расположатся информационный центр, пространство для небольших выставок и лекций, сцена для концертов, кинопоказов и театральных постановок.
Символом острова стала чайка, образ которой придумал и нарисовал московский художник Дмитрий Пантюшин. Чайка появилась на многих элементах парка: от люков канализации до фонарных столбов.
Главным итогом первого этапа реконструкции Новой Голландии стало то, что отныне остров будет открыт для посетителей всегда, включая зимний период. Попасть на остров с понедельника по четверг можно с 11:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье — с 11:00 до 23:00.
Остров Новая Голландия находится в Адмиралтейском районе, ограничен рекой Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами. Площадь острова — 7,8 га. Первоначально «Голландией» в Петербурге называлось место около Адмиралтейства, где были устроены склады корабельного леса. После прорытия двух каналов склады были перенесены на образовавшийся остров, получивший название «Новая Голландия». Новая Голландия — первый военный порт России, который был основан по указу Петра I 21 сентября 1721 года.
В советское время «Новая Голландия» была закрытой зоной, на ее территории располагались склады Ленинградской военно-морской базы. На начало XXI века комплекс состоял из нескольких десятков объектов, 11 из них — памятники федерального значения.
Стоимость проекта реставрации острова составляет около 12 млрд рублей, все шесть этапов реконструкции завершатся лишь к 2025 году.