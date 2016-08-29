Санкт-Петербург, 29 августа, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Остров Новая Голландия в центре Санкт-Петербурга открылся для посетителей в минувшие выходные после завершения первого этапа реконструкции. Открытие «острова невезения», как прозвали эту территорию из-за ее многолетней заброшенности, вызвало большой ажиотаж у петербуржцев и гостей Северной столицы. За два дня Новую Голландию посетили почти 50 тысяч человек.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Макет Новой Голландии

Юлия Карнаева ИА REGNUM Торжественное открытие Новой Голландии

Задолго до начала доступа на остров, назначенного на полдень, 27 августа, к пропускному пункты выстроилась огромная толпа. По оценке корреспондента ИА REGNUM, длина очереди достигала 300 метров.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Желающие попасть на остров в числе первых

Городские власти заранее позаботились о том, чтобы такое скопление народа не привело к неприятным ЧП, и перекрыли движение транспортных средств по набережной Адмиралтейского канала от площади Труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Проход по воде в Новую Голландию закрыт

Отстояв в очереди, все желающие могли увидеть результаты работы ООО «Новая Голландия Девелопмент», которое, по данным СМИ, контролируется миллиардером Романом Абрамовичем.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Организаторы раздают информационные буклеты

На открытии острова побывал и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Как сообщили в Смольном, градоначальник «оценил результаты работы по укреплению береговой линии, осмотрел парковую зону, фасады и внутренние работы в здании «Кузни».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга и организаторы проекта реконструкции Новой Голландии

Полтавченко напомнил, что в ходе реализации проекта освоено уже около 6 млрд рублей. На эти средства на острове создается современное пространство для отдыха.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Индустриальная атмосфера острова сглажена многочисленными деревьями и травами

Итогом первого этапа реконструкции стало создание с помощью зарубежных питомников паркового пространства (более 200 деревьев) с временными павильонами, а также открытие первых отреставрированных зданий. Как обещают девелоперы, в 2016 и 2017 годах откроются здания «Кузни», «Бутылки» и Дом коменданта. Благодаря труду садовников на острове появилась липовая аллея с набивными дорожками. Помимо лип, на острове высадят дубы, ивы и ель, которую украсят к новогодним праздникам.

Юлия Карнаева ИА REGNUM На острове в первую очередь поставили киоски с едой и водой

Фонари и скамейки Новой Голландии сделаны по мотивам существующей в Петербурге уличной мебели. Центральным местом общественного пространства является зеленый газон со стульями и креслами. Зимой на этом месте будет залит каток. Для детей оборудована детская площадка — макет каркаса фрегата «Петр и Павел», выполненный в масштабе 80% от оригинала.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Городской парк Новая Голландия

«В парке Новой Голландии планируется размещать крупные скульптуры, арт-объекты и инсталляции художников со всего мира», — обещают авторы проекта.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Детская площадка по образу исторического фрегата «Петр и Павел»

Во временных павильонах, созданных по проектам молодых петербургских архитекторов, расположатся информационный центр, пространство для небольших выставок и лекций, сцена для концертов, кинопоказов и театральных постановок.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Работы по освещению острова

Символом острова стала чайка, образ которой придумал и нарисовал московский художник Дмитрий Пантюшин. Чайка появилась на многих элементах парка: от люков канализации до фонарных столбов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Символ обновленной Новой Голландии

Главным итогом первого этапа реконструкции Новой Голландии стало то, что отныне остров будет открыт для посетителей всегда, включая зимний период. Попасть на остров с понедельника по четверг можно с 11:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье — с 11:00 до 23:00.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Новую Голландию можно зайти на чашку кофе

Остров Новая Голландия находится в Адмиралтейском районе, ограничен рекой Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами. Площадь острова — 7,8 га. Первоначально «Голландией» в Петербурге называлось место около Адмиралтейства, где были устроены склады корабельного леса. После прорытия двух каналов склады были перенесены на образовавшийся остров, получивший название «Новая Голландия». Новая Голландия — первый военный порт России, который был основан по указу Петра I 21 сентября 1721 года.

В советское время «Новая Голландия» была закрытой зоной, на ее территории располагались склады Ленинградской военно-морской базы. На начало XXI века комплекс состоял из нескольких десятков объектов, 11 из них — памятники федерального значения.

Стоимость проекта реставрации острова составляет около 12 млрд рублей, все шесть этапов реконструкции завершатся лишь к 2025 году.