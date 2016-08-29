Москва, 29 августа, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Число жителей России, оценивающих экономическую обстановку в стране как неудовлетворительную, сократилось с 45% в июле до 40% в августе этого года, сообщает «Экономика сегодня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбережения

По данным опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», 49% российских граждан расценивают ситуацию в экономике как удовлетворительную. Те же 49% опрошенных считают, что помещение средств на счета в банках является невыгодным способом вложения денег.

Напротив, 44% респондентов считают банковские вклады надежным способом хранить сбережения, а 33% жителей РФ имеют вклады в банках. Опрос проводился 20 и 21 августа в 207 населенных пунктах и 73 регионах страны. Всего было опрошено 3 тыс. человек.