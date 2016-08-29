Ярославль, 29 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Депутатское кресло директора фонда капремонта региона Олега Ненилина в муниципалитете Ярославля может занять генеральный директор группы компаний «Водяной» Андрей Щенников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском исполкоме «Единой России». Как сообщало ранее ИА REGNUM, Олег Ненилин подал заявление о сложении депутатских полномочий.

Андрей Щенников

Олег Ненилин был избран депутатом муниципалитета в октябре 2012 года по партийному списку «Единой России» по территориальной группе № 19. В данной территориальной группе он был единственным кандидатом, поэтому его мандат будет отдан на рассмотрение партии.

«Партия принимает решение о передаче мандата, освободившегося после ухода депутата, избранного по партийному списку. За все время полномочий действующего созыва муниципалитета при возникновении таких ситуаций мы соблюдали очередность и передавали мандат кандидату из тергруппы, набравшей следующее количество голосов. В данном случае следующая тергруппа № 18, в которой единственным кандидатом был Андрей Щенников», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Ярославского городского исполкома «Единой России» Сергей Фефилин.

Как рассказал Сергей Фефилин сначала городской политсовет партии принимает решение о передаче мандата, а потом президиум регионального политсовета «Единой России» его утверждает, после чего документы направляются в Избирательную комиссию Ярославля, которая и принимает решение о передаче мандата.

Андрей Щенников является генеральным директором группы компаний «Водяной», в 2012 году он принимал участие в выборах депутатов муниципалитета по территориальной группе № 18, но избран не был. В 2013 году он принял участие в выборах депутатов Ярославской областной думы по одномандатному округу № 11, но занял второе место, проиграв выдвиженцу «Гражданской Платформы» Сергею Балабаеву.