Самара, 29 августа, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В Самарском регионе 1 сентября 2016 года за школьные парты сядут более 310 тыс. учащихся, эта цифра соответствует количеству учеников в 90-е годы прошлого века. Около 10% школьников (около 30 тыс. человек) по-прежнему будут учиться во вторую смену. Об этом заявил министр образования и науки области Владимир Пылёв, сообщает ИА REGNUM.

В. Соколов. Школа

На пресс-конференции чиновник сделал прогноз, что число школьников в ближайшие годы увеличится примерно на 5−8 тыс. человек, а через 5−6 лет их число достигнет 330 тыс.

За последние 20 лет в Самаре открываются две новые современные школы: №7 в микрорайоне «Крутые ключи» на 1360 мест и №57 в «Волгаре» на 1000 мест. В систему образования вернулось здание бывшей самарской школы №75 — теперь это второй корпус школы №132. В следующем году откроется школа в микрорайоне «Южный город». В Самаре остается всего одно здание, выведенное из учебного процесса — начальная школа лицея авиационного профиля.

Министр отметил, что до 2024 года в рамках госпрограммы по ликвидации вторых смен в школах, капитальный ремонт будет проведен в более 300 зданиях. На эти цели из федерального и регионального бюджетов потратят 3 триллиона рублей.

В этом году школы региона ожидают 35 тыс. первоклассников — на тысячу больше, чем в 2015-м. Для них откроются около 50 новых первых классов, в том числе 16 — в школе №7 (Крутые Ключи) и 5 — в школе №57 (Волгарь).

На сегодняшний день школы Самарской области на 100% обеспечены учебниками. На обновление учебной литературы в этом году из регионального и федерального бюджета выделено 208 млн рублей. На эти средства закуплено 640 тыс. учебников.

По словам Владимира Пылёва, за свой счет родителям предстоит покупать только учебные тетради, атласы, контурные карты. Родители вправе выбирать для своих детей образовательную программу и, если учитель предлагает обучаться по учебнику, который отсутствует в школьной библиотеке, у них есть возможность отказаться и попросить заменить программу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре 1 сентября за парты сядут 109 тыс. школьников. В новом учебном году сформировано 4230 классов, что на 108 больше, чем в прошлом.

Для исполнения Указа президента РФ Владимира Путина — перевести все в школы России к 2020 году на односменный режим обучении — власти Самары рассматривают такие варианты решения задачи, как: реконструкция и капремонт существующих зданий школ, возведения к ним пристроев, строительство новых образовательных учреждений за счет бюджета и средств инвесторов.

Согласно официальным данным, в самарских школах обучается более 105 тыс. детей, во вторую смену учатся около 18,5 тыс. учеников. По словам главы департамента градостроительства мэрии Самары Сергея Рубакова, планируется возвести пристрои к 22 образовательным учреждениям, что позволит покрыть потребность в 7500 школьных мест. По 12 школам проектная документация передана в облправительство. Подготовлены проекты реконструкции и капремонта пяти школ.https://regnum.ru/news/cultura/2111727.html