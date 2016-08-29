В Петербурге вновь ожидается сильный ветер
Санкт-Петербург, 29 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Усиление юго-восточного и восточного ветра ожидается в Санкт-Петербурге и Невской губе во второй половине дня 29 августа. Об этом сообщило сегодня Главное управление МЧС России по региону, ссылаясь на данные метеорологической службы.
Как отмечается, усиление ветра произойдет после 13 часов, а его скорость достигнет 12−16 метров в секунду. Высота волн в Финском заливе — до 70 см.
Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные штормовой ветер повалил в Петербурге около ста деревьев. «Садово-парковые предприятия уже распилили большую часть ветровальных деревьев, продолжается вывоз порубочных остатков. Эту работу планируется закончить в течение трех дней», — уточнили сегодня в городском комитете по благоустройству.
Для предотвращения угрозы наводнения пришлось закрыть часть затворов на петербургской дамбе. Однако судоходство через главный фарватер не прерывалось.
Городские службы, а также энергетические предприятия Северной столицы работали в режиме повышенной готовности. «Несмотря на сильный ветер, достигающий в некоторых районах более 20 метров в секунду, специалистам компании удалось не допустить отключения системообразующих линий и крупных технологических нарушений», — отметили в компании «Ленэнерго».