Санкт-Петербург, 29 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Усиление юго-восточного и восточного ветра ожидается в Санкт-Петербурге и Невской губе во второй половине дня 29 августа. Об этом сообщило сегодня Главное управление МЧС России по региону, ссылаясь на данные метеорологической службы.

down-house.ru Медный всадник. Санкт-Петербург

Как отмечается, усиление ветра произойдет после 13 часов, а его скорость достигнет 12−16 метров в секунду. Высота волн в Финском заливе — до 70 см.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные штормовой ветер повалил в Петербурге около ста деревьев. «Садово-парковые предприятия уже распилили большую часть ветровальных деревьев, продолжается вывоз порубочных остатков. Эту работу планируется закончить в течение трех дней», — уточнили сегодня в городском комитете по благоустройству.

Для предотвращения угрозы наводнения пришлось закрыть часть затворов на петербургской дамбе. Однако судоходство через главный фарватер не прерывалось.

Городские службы, а также энергетические предприятия Северной столицы работали в режиме повышенной готовности. «Несмотря на сильный ветер, достигающий в некоторых районах более 20 метров в секунду, специалистам компании удалось не допустить отключения системообразующих линий и крупных технологических нарушений», — отметили в компании «Ленэнерго».