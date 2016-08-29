Москва, 29 августа, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «Химпром» по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщили в ФАС России.

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Предприятие подозревается в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сырья для элементов индивидуальной защиты человека путем установления монопольно высокой цены на товар в 2016 году.

Как сообщает ИА REGNUM, ПАО «Химпром», расположенное в Новочебоксарске (Чувашия), является одним из ключевых предприятий отечественной химической индустрии, чья деятельность сосредоточена на крупнотоннажной химии. Оно производит более 150 наименований и марок продукции, которая пользуется спросом на внутреннем и международном рынках.

Напомним, что в 2013 году в отношении ПАО «Химпром» было возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства, предприятие заплатило штраф.

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