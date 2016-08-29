Пекин, 29 августа, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ, выступая на очередной пресс-конференции в Пекине, заявил, что Китай планирует развернуть «мощнейшую в истории страны систему противовоздушной обороны».

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«Благодаря инновациям в области ВПК китайские комплексы ПВО, стоящие в настоящее время на вооружении в ВВС НОАК, способны отразить удар любого типа ракет, в том числе на сверхмалых высотах и расстояниях», — сообщил офицер НОАК.

Шэнь Цзинькэ подчеркнул, что китайская система ПВО способна полностью защитить небо над КНР. По словам представителя ВВС НОАК, Китай вынужден повысить собственную обороноспособность в связи с размещением американских комплексов THAAD в Южной Корее.

Как ранее неоднократно заявляли в Пекине, американская система ПРО представляет угрозу стабильности на Корейском полуострове, а также ряду сопредельных государств, в том числе Китаю, Японии и России.