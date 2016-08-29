Красногорск, 29 августа, 2016, 16:02 — ИА Регнум. В 2016 году власти Московской области отмечают серьезные темпы в реализации программ сферы образования. В регионе активно строятся новые школы и детские сады, а также проводятся мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных и многодетных семей. Тем не менее в области все еще наблюдается нехватка образовательных учреждений и высокие цены на предметы школьной необходимости. Накануне 1 сентября эксперты и депутаты областного парламента рассказали корреспонденту ИА REGNUM о наиболее острых проблемах Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Дошкольные очереди или когда детсадов хватит всем?

В 2016 году в Московской области все еще отмечается очередь в детские сады. Однако по словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Галины Уткиной, проблема может быть закрыта уже в ближайшие несколько лет.

«Вопрос решается оперативно, потому что у нас была очередь больше 40 тысяч человек в детские сады. Мы были в 2013 году на 82 месте по обеспеченности садами среди регионов, и нам не хватало 52 тысяч мест для детей от 3-х до 7-ми лет. За три года: 2013, 2014 и 2015 гг. в области было построено 317 детских садов. Сейчас их более двух тысяч. До 2017 года в проекте еще 66 новых детских садов. Конечно, если смотреть, то проблема осталась в Красногорском районе, в Одинцовском районе и Балашихе — там, где есть массовые застройки», — пояснила Уткина.

Она также отметила, что зачастую нехватка мест в детсадах Подмосковья связана с тем, что инвесторы, работающие на территории области, не выполняют своих инвестиционных обязательств.

«Они сначала строят жилье, а потом начинают думать под нажимом и строить соцобъект. Если учитывать, что до трех лет женщина имеет право находиться в отпуске по уходу за ребенком, мы очередь считаем с трех лет, но есть востребованность и на более ранний период. Практически во всех муниципалитетах есть садики, где детей берут с двухлетнего возраста, но чаще это дети бюджетников и льготников», — заключила парламентарий, подчеркнув, что в ближайшие годы вопросы с обеспеченностью будут решены, в том числе и в трех названных проблемными муниципалитетах.

Отметим, что по данным, размещенным на сайте министерства образования Подмосковья, на 1 июля 2016 года Балашиха, Котельники, Лобня, Одинцово, Подольск, Химки, а также Истринский и Наро-Фоминский районы области являются лидерами по строительству детских садов. В списке анти-рейтинга фигурируют Ленинский и Ногинский районы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года в области отмечалась неразбериха с размером очередей в детские сады. Тогда местная жительница Химок сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что открытой информации об очереди нет. В регионе работает электронная очередь, но она не дает реального представления о ситуации.

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Напомним, ранее министр строительного комплекса Подмосковья Сергей Пахомов заявил, что из 43 детских садов, планируемых к сдаче в 2016 году, с начала 2016 года уже введено в эксплуатацию 14 объектов на 2362 места.

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Вторая смена в школах уйдет в прошлое?

Острой для области остается и проблема учреждений среднего образования. Так, в Подмосковье все еще есть школы работающие во второю смену. Однако, как отмечает член комитета регионального парламента по вопросам образования Татьяна Ордынская, в ближайшие три года власти области рассчитывают полностью решить проблему обучения школьников во вторую смену, а пока в крупных городах этот вопрос продолжает стоять очень остро.

«Открывается 14 новых школ, и они снимут часть этой проблемы. С 2015 по 2020 гг. будет проводиться строительство и реконструкция еще 65 зданий. Это все должно решить эту проблему за оставшиеся три года. Надо сказать и о том, что у нас построено было 55 школ. Подмосковье — лидер РФ в этом вопросе. Темп очень сильный. Также в ряде учебных заведений решается проблема пристроек», — пояснила Ордынская.

Депутат также заявила, что наиболее остро нехватка школ ощущается в крупных муниципалитетах, в том числе в Ногинске, Королеве и Щелковском районе.

«Проблемные очаги, конечно, есть. Это и Ногинск, и в Королеве есть школы со второй сменой, и рядом Щелковский район. В небольших городах такой проблемы нет, а в крупных городах — все это для них болезненное», — заключила парламентарий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ежегодно в области становится на 40 тысяч школьников больше, и проблема обучения во вторую смену все еще остается главным вызовом для региона.

«40 тысяч школьников у нас прибавляется каждый год. Мы строим школы. 14 школ мы сдадим к 1 сентября, и еще 11 школ до 1 января 2017 года. Это позволит нам снижать вторую смену. 57 тысяч ребятишек до сих порт ходят учиться во вторую смену, и мы конечно понимаем, что без федеральной программы нам будет крайне сложно. Наш главный вызов — это вторая смена, еще раз хотел бы актуализировать эту тему», — отметил Воробьев.

Напомним, по данным пресс-службы областного парламента, на начало 2015—2016 учебного года во вторую смену обучались более 59,5 тысяч школьников. В таком режиме работало 268 областных школ. Однако тревожные сигналы о существовании уже третьей смены приходили из ряда муниципалитетов области. Так, в Ногинске бурное строительство жилья и отсутствие социальной инфраструктуры вынудило местных школьников заканчивать школьные занятия после семи часов вечера. Родители школьников в Серпуховском районе в мае объявили голодовку — в местной школе не хватает мест: дети также обучаются вечером.

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Школьная мода, новый учебник и красивый букет

Традиционной составляющей приближающегося праздника 1 сентября как в Подмосковье, так и во всей стране остается нарядная школьная форма и праздничный букет. Тем не менее, по подсчетам областного министерства потребительского рынка, необходимый набор обойдется родителям школьников больше чем в 10 тысяч рублей.

«Безусловно, излишние траты, которые могут возникнуть при подготовке школьника к учебному году, ложатся бременем на семьи, но в любом случае обновление гардероба происходит каждый год. Но цена сопоставима с той проблемой разношерстности и некоего «кича» среди школьников. Считаю, что цена в 10−12 тысяч доступна и подъемна для большинства граждан», — заявил корреспонденту ИА REGNUM член комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Азамат Тлисов.

Собеседник агентства также подчеркнул, что в регионах страны ежегодно проходят благотворительные акции по поддержке родителей школьников, в том числе для многодетных семей.

Напомним, по данным пресс-службы министерства потребительского рынка Московской области, комплект одежды для школьников в среднем будет стоить 10 147 рублей. В комплект входят: юбка или брюки, блуза или рубашка, жилет, туфли, сменная обувь, спортивный костюм и кроссовки, а также нижнее белье и аксессуары. Минимальные затраты на такой набор составят 7 334 рубля. Средняя цена «портфеля первоклассника» со всеми необходимыми канцтоварами оценивается в 1 150 рублей. Тем временем с 1 сентября года многодетные семьи Московской области смогут рассчитывать на компенсацию стоимости школьной формы в размере до 3 тысяч рублей на каждого ребенка. На эти цели в области уже выделено около 292 миллиона рублей.

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Родителям подмосковных школьников также придется потратить около 1,2 тысяч рублей на покупку цветов к 1 сентября. По словам генерального директора компании Megaflowers Сергея Семенова, в этом году предпочтение будет отдано цветочным композициям из гербер и хризантем.

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Отметим, что платить не придется, пожалуй, лишь за за новые учебники. В Подмосковье обязательным является их бесплатное распределение среди всех учащихся школ. Так, к новому учебному году 2016−2017 в Подмосковье будет закуплено более 4 миллионов учебников. Всего в области на эти цели будет выделено 1,45 миллиарда рублей. По словам зампреда правительства области Ольги Забраловой, каждый школьник будет обеспечен учебным пособием.

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