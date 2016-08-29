Киев, 29 августа, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Благодаря правозащитникам из секретной тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) в Харькове были освобождены 13 человек. Об этом сообщается в совместном докладе международных правозащитных организаций Human Rights Watch и Amnesty International.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

По данным организаций, заключенных освободили после публикации 21 июля предыдущего доклада на эту тему, озаглавленного «Вас не существует: произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки».

Отмечается, что спецслужбы Украины вывозили неофициально находившихся под стражей людей в бронированном микроавтобусе и высаживали их на окраинах городов Краматорск и Дружковка (Донбасс). Освобожденным узникам возвращали документы и выдавали финансовые средства на проезд до места жительства. При этом сотрудники СБУ также угрожали людям и требовали хранить молчание.

Международные правозащитные организации также утверждают, что в тайных тюрьмах СБУ на данный момент все еще удерживаются по меньшей мере пять человек (среди них двое граждан РФ).