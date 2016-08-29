Тель-Авив, Израиль, 29 августа, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Израильский физик Джефф Штенхауэр провел эксперимент, подтверждающий гипотезу Стивена Хокинга об излучении частиц черными дырами. Ученому удалось создать искусственную черную дыру, которая может поглощать звук, пишет «Популярная механика».

skeeze Черная дыра

В своем опыте Штенхауэр использовал лазер, состоящий из атомов рубидия. Он направил лазер через среду, охлажденную до абсолютного нуля. Так как движение атомов происходило быстрее скорости звука, звуку было трудно проникнуть через этот поток. По мнению ученого, это говорит о том, что звук частично выталкивается из «черной дыры».

В 1974 году Хокинг провел расчеты, согласно которым черные дыры излучают частицы в космос. Речь идет о «виртуальных частицах» вроде фотонов, описанных квантовой механикой.