Саратов, 29 августа, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Памятник великому художнику Кузьме Петрову — Водкину, представляющий из себя композицию, на которой он изображен с велосипедом и этюдником, установлен на центральной площади города Хвалынска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Саратовской области.

www.saratov.gov.ru Памятник Художнику Петрову — Водкину установлен на его родине в Хвалынске

Событие состоялось в рамках творческого фестиваля «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина». Автором памятника является саратовец — заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Щербаков.

На праздничное мероприятие приехали знаменитые деятели искусства и культуры страны: скульптор, академик, народный художник России Андрей Ковальчук, директор музейно-выставочного объединения РОСИЗО Сергей Перов, руководитель Фонда развития современного искусства Иван Демидов, народный артист России Алексей Гуськов и многие другие.

Руководитель Фонда развития современного искусства Иван Демидов подчеркнул: «Великий человек всегда распространяет своё влияние на место, где он жил. В Хвалынске это особенно заметно. Саратовская школа живописного символизма и великий художник Петров-Водкин — реальный вклад саратовцев в мировое изобразительное искусство».Демидов сообщил о принятом решении: в Саратове на базе складов Рейнеке при участии Минкульта РФ будет создан государственный центр современного искусства. Он предложил присвоить будущему центру имя Петрова-Водкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хвалынске Крестовоздвиженский храм, построенный в 1849 году, тесно связан с именем художника Кузьмы Петрова-Водкина. В этом храме он принял таинство Святого Крещения, здесь же венчался. И для этого храма сделал роспись распятия Иисуса Христа. Но судьба храма в советский период была такой же, как и у других. Весной 1931 года с церкви были сняты и отправлены на переплавку колокола. В 1946 году храм разобрали на стройматериалы. Из кирпича выстроили городскую баню, а на месте храма позже возвели кинотеатр «Октябрь». На Крестовоздвиженской площади построили несколько пятиэтажных жилых домов.