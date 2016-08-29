Мурманск, 29 августа, 2016, 09:46 — ИА Регнум.



Пограничные столбы в центре Мурманска. Арт-проект. Автор фото — Ирина Жилина

Норвежский забор — это пример неповоротливости бюрократической машины, которая не может предложить адекватных и своевременных мер решения какой-либо проблемы. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразила исследователь, представитель Арктического университета Норвегии (г. Тромсё, Норвегия) Ирина Жилина.

«Несмотря на то, что строительство забора рядом с пропускным пунктом Стурскуг — Борисоглебск получило широкое освещение не только в российских, но и в международных СМИ, норвежские журналисты уделяют этой истории не так много внимания, — сообщила Жилина. — В основном новость освещалась в апреле, когда норвежский Минюст принял решение о возведении забора в рамках модернизации пропускного пункта. В норвежском приграничном городе Киркенесе эта новость была воспринята неоднозначно, строительство забора открыто критиковали мэр и другие политики».

Напомним, основная задача забора — обеспечить дополнительную меру безопасности в зоне пересечения русско-норвежской границы.

«Многие задают вопрос: от кого норвежцы пытаются себя обезопасить, — отметила исследователь. — Я считаю, что норвежский забор — это пример неповоротливости бюрократической машины, которая не может предложить адекватных и своевременных мер решения какой-либо проблемы. Если дело в беженцах, диалог и сотрудничество между Россией и Норвегией, как показала практика в 2015 году, является куда более эффективным и быстродейственным лекарством. Впрочем, в Норвегии это тоже прекрасно понимают, подтверждением может служить визит руководителя Пограничной службы России Владимира Кулишова в Норвегию 25 августа».

В остальном, по словам Жилиной, режим пересечения границы Стурског — Борисоглебск остается прежним, сохраняется безвизовое сообщение между приграничными городами Киркенесом и Никелем, Заполярным, Печенгой.

Напомним, увеличение числа пересечений российско-норвежской границы было зафиксировано в 2015 году на волне миграционного кризиса в Европе. Как сообщало ИА REGNUM, просители убежища из России, решив, как правило, воспользоваться ситуацией, отправлялись в Норвегию, пересекая границу в том числе и на велосипедах (пешком запрещено).

По данным норвежских властей, за прошлый год через пропускной пункт Стурскуг — Борисоглебск в страну въехало около 5,5 тысячи просителей убежища. В 2014 году, чтобы получить защиту королевства, российско-норвежскую границу пересекло порядка десяти человек.

Напомним, для сокращения количества беженцев, прибывающих из России, Норвегия намерена построить в районе пропускного пункта Сторскуг — Борисоглебск 200-метровый металлический забор высотой 3,5 метра. Предполагается, что забор с воротами будет возведен в течение нескольких недель, чтобы до наступления холодов воспрепятствовать незаконному пересечению границы.