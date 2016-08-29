Ростов-на-Дону, 29 августа, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Следователи Ростовской области выясняют обстоятельства гибели годовалой девочки. Ребёнка насмерть загрызла овчарка. Под уголовное преследование попала хозяйка собаки-убийцы. Об этом ИА REGNUM 29 августа сообщили в региональном управлении СКР.

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Согласно материалам дела, инцидент произошёл 26 августа в станице Баклановской Дубовского района. У хозяйки собаки, сидевшей на цепи, гостила приятельница с годовалой дочерью. Трагедия произошла в тот момент, когда 56-летняя женщина оставила без присмотра питомца-убийцу. Кавказская овчарка сорвалась с привязи и искусала ребёнка. Малышка погибла на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют детали ЧП, показания дают очевидцы трагедии.

Отметим, что в июне 2015 года в Ростове-на-Дону дворовые собаки напали на двух шестилетних детей. Маленькую девочку покусала бездомная собака, мальчика — дворовой пёс. Оба ребёнка остались живы. В 2014 году на пятилетнюю девочку напала собака, откусив ребёнку левую руку и ухо.

Напомним, что в июле этого года подобные случаи произошли в Челябинской и Костромской областях. В первом случае полуторагодовалая девочка погибла, во втором — мальчик остался жив. В августе злая собака искусала ребёнка в Перми — пятилетняя девочка в больнице.