Пекин, 29 августа, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Китайские фотошпионы выложили в сеть новые снимки городского кроссовера Dongfeng Fengdu MX5, официальная презентация которого состоится в сентябре на Международном автошоу в Чэнду.

auto.qq.com/ Dongfeng Fengdu MX5

Дизайн новинки практически полностью скопирован с другого кроссовера от Dongfeng. Судя по фотографиям, дизайнеры незначительно доработали фары, бампера и решетку радиатора — в остальном Dongfeng Fengdu MX5 практически идентичен Dongfeng Fengshen AX7, пишет «Тайпин цичэ».

Автомобиль поступит в продажу с 2 версиями двигателей: 2,0-литровым агрегатом мощностью 146 л.с. и 1,4-литровым турбированным мотором, мощность которого составит 140 л.с. Dongfeng Fengdu MX5 будет оснащен 6-ступенчатой механической трансмиссией или 5-ступенчатым «автоматом».

Старт продаж Dongfeng Fengdu MX5 намечен на октябрь 2016 г. Стоимость новинки составит около 100 тыс. юаней.