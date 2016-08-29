Якутск, 29 августа, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Глава Нерюнгринского района Якутии Леонид Олейник предложил Жерару Депардье помочь прописаться в Нерюнгри и заверил, что французский актёр выразил готовность стать жителем республики, а также принять участие в новом проекте «Сахафильма».

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Об этом сообщает SakhaDaily со ссылкой на собственный источник. По информации издания, Жерар Депардье очень заинтересовался культурой и бытом северного народа Саха, а о республике узнал от актёров Леонардо Ди Каприо и Тома Харди.

Как сообщают региональные СМИ, француз якобы согласился посетить Якутию и убедиться, что республика — отличное место для съёмок нового кино. «Он дал согласие Сахафильму на сотрудничество над новым проектом. А также, как выяснилось, готов поучаствовать в активной политической жизни Российской Федерации и пойти на выборы в городе Нерюнгри».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республику активно приглашали актёра Леонардо Ди Каприо. Жители Якутии сделали для него серебряную статуэтку в форме монголоида, который держит ритуальный сосуд чоорон. Якутскую награду актёр получил сразу после награждения Оскаром-2016.

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