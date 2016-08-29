Екатеринбург, 29 августа, 2016, 09:30 — ИА Регнум. В Свердловской области по данным на 29 августа действует 10 природных пожаров, общая площадь которых составляет 695 гектаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Алексей Денисов-Уральский. лесной пожар. 1897

Три очага пожарным пока не удалось локализовать, то есть распространение огня продолжается. В Серовском городском округе — самый крупный пожар, его площадь — 500 гектаров. Очаг действует в 31 километре от посёлка Боровой. Тем не менее, в МЧС уверяют, что угрозы населённому пункту нет.

Всего за сутки было зарегистрировано 23 природных пожара на общей площади 806,86 га. Отметим, ситуация остаётся сложной даже несмотря на похолодание и периодические дожди. Тем не менее, обстановка находится под контролем.