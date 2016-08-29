Барнаул, 29 августа, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Менее месяца осталось до «больших выборов» в Алтайском крае: жителям региона предстоит выбрать своих представителей в Госдуму РФ и депутатов местного парламента. Но, несмотря на то, что в избирательную гонку «впряглись» около 200 кандидатов, наружной агитации на улицах города, можно сказать, днем с огнем не сыщешь. Исключение составляют лишь билборды и призмы (многие из них утопают в густой зелени деревьев), на которых возможно размещение насколько меняющихся изображений. Но это дорогое, размером в десятки тысяч рублей, удовольствие смогли позволить себе далеко не многие кандидаты и партии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Политагитация в Индустриальном районе Барнаула. Девиз кандидата Андрея Загарина оригинальностью не отличается. Взяты слова известной песни Виктора Цоя

Тем обиднее, вероятно, одному из таких разместившихся счастливчиков — самовыдвиженцу Марку Козловскому. Он уже снят с выборов, потому что, по мнению избиркома, 14% из собранных им подписей оказались недостоверными. Но его изображение с девизом «Мой город — моя ответственность» встретилось на одной из дорожных призм.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Политреклама одного из самовыдвиженцев — Марка Козловского — снятого с выборов за недостоверные подписи

В основном же на таких меняющихся изображениях в столице Алтайского края размещена политагитация партии власти. Причем «Единая Россия» взяла себе за правило использовать в оформлении своей рекламы цитаты главы государства. За подписью Владимира Путина, к примеру, можно проникнуться смыслом «агитки», размещенной на проспекте Ленина возле Главпочтамта и других местах: «В основе политики «Единой России» — глубокое понимание государственных интересов страны».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Еще один баннер «Единой России» на улицах Барнаула в преддверии выборов

На многих билбордах единоросов политическая реклама делает упор на «команду» («Команда «Единой России», забота о людях, развитие края» — прим. ИА REGNUM), присовокупляя к этому лозунгу персоналий. Не менее двух билбордов в таком оформлении встретилось с фамилией алтайского вице-губернатора и кандидата от «ЕР» Даниила Бессарабова в центральной части Барнаула. Также баннер с его именем и лозунгом «Защита, забота, труд!» можно встретить возле кинотеатра «Мир».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Политагитация единоросса Даниила Бессарабова в Барнауле утопает в зелени деревьев

«Простейший количественный контент-анализ лозунгов <…> показывает, что народу (по мнению политтехнологов) срочно требуется «защита». От чего или от кого — обычно не уточняется. Но защита нам срочно нужна. И её готовы предоставить многие. К сожалению, не от творчества собственных рекламщиков. Кажется, можно просто заменить логотипы в некоторых рекламах, и никто не заметит подмены «защиты», — отмечает в своей статье креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков.

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Из независимых от партий кандидатов на билбордах вполне лаконично и достойно выглядит политагитация сына первого вице-губернатора — молодого алтайского промышленника Александра Локтева: «Держать слово, убеждать делом!».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Политагитация самовыдвиженца Александра Локтева в Индустриальном районе Барнаула накануне выборов-2016

Самым малоинформативным баннером в избирательной кампании-2016 владеет, пожалуй, ЛДПР. «ЛДПР» — это, собственно, все, что обозначено на их агитации. Правда, под этими желтыми буквами на синем фоне есть еще три строки текста, но с дороги, где размещена агитация, текст этот совершенно не читается.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядит политагитаия ЛДПР на улицах в Барнауле накануне думских выборов

Агитация оппозиционной КПРФ тоже встретилась на билборде — находится она хоть и в Центральном районе Барнаула, но, можно сказать, на выселках, близ ВРЗ на пр. Комсомольский. «Голосуй за КПРФ, подари своим детям счастливое будущее!» — предлагает с «агитки» молодая коммунистка Мария Прусакова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM КПРФ с одного из баннеров в Барнауле накануне выборов предлагает голосовать за счастливое будущее своих детей

Как уже было заявлено в начале репортажа, наружной рекламы в виде расклейки агитационных листовок в Барнауле найти удалось крайне мало — даже в специально отведенных местах ее не нашлось. Судя по многочисленным комментариям в соцсетях, участники групп «Политика на Алтае» и «Выборы на Алтае» сетуют на то, что рекламу срывают конкуренты, можно сказать, «на лету».

Может быть, поэтому, прогуливаясь по дворам центра Барнаула, одним из августовских вечеров, корреспондент ИА REGNUM смог обнаружить только листовки «Справедливой России». Они, кстати, оригинальностью не отличаются. «За Россию без жуликов и воров» предлагает голосовать бывший коммунист, а теперь — справедливоросс Николай Наздрачев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Одна из немногих «расклеек», обнаруженных на стендах в Центральном районе Барнаула накануне выборов-2016

А предвыборный штаб барнаульского предпринимателя-справедливоросса Андрея Загарина и вовсе решил «почить на лаврах Виктора Цоя: «Перемен требуют наши сердца» написано на агитке с его изображением, расклеенной на подъездах в Индустриальном районе Барнаула.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Политагитация в Индустриальном районе Барнаула. Девиз кандидата Андрея Загарина оригинальностью не отличается. Взяты слова известной песни Виктора Цоя

Кстати, пустуют не только информационные стенды у подъездов в Индустриальном и Центральном районах, где побывал корреспондент ИА REGNUM, но и уличный стенд «Горсправки» на проспекте Ленина возле Мединститута: он располагает только афишами предстоящих гастролей артистов. Несмотря на обозначенный на нем спецраздел «Выборы-2016», ни одной информации штабы не разместили. Или же «зачистка» конкурентов поработала уже и здесь.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уличный стенд «Горсправки» в Барнауле с пустым разделом «Выборы-2016» накануне выборов

Помимо упомянутых пустот рекламного поля, креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков в своем общероссийском обзоре политагитации отметил и повальную смену пропагандисткой стратегии на «сидеть на попе ровно, авось пронесет».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайские единороссы накануне выборов в политагитации делать упор на «команду»

«Эти явления однозначно говорят, что агитация не особенно интересует партии перед выборами, как будто все уже решено и повлиять на исход невозможно. А это значит, что избиратель не получает привычной дозы предвыборных обещаний и надежд. Зачем ему идти на выборы? И более важный вопрос — как проявлять недовольство, естественно накапливающееся в обществе?» — резюмирует Дмитрий Третьяков.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Политагитация партии «Единая Россия» в Барнауле накануне думских выборов

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Пройдут они по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

Для попадания в Думу по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в округах — достаточно получить относительное большинство голосов.