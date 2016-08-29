Красноярск, 29 августа, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Тело новорожденной девочки обнаружили жители многоквартирного дома в поселке Шушенское Красноярского края. Мать младенца объявлена в розыск, сообщает 29 августа краевое следственное управление СК РФ.

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По данным следователей, 26 августа тело ребенка, завернутое в одеяло, было найдено возле подъезда жилого дома. Экспертиза установила, что девочка, родившаяся не более суток назад, появилась на свет живой и доношенной. В настоящее время устанавливается точная причина гибели ребенка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Личность матери устанавливается, продолжается расследование уголовного дела.