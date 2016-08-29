Москва, 29 августа, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Рубль на предстоящей неделе может снова оказаться под давлением. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, тому есть несколько причин.

ИА REGNUM Рубль

«Первая, исчезновение фактора поддержки в виде налогового периода. Вторая, напряженная геополитическая ситуация. Третья, возможное падение цен на нефть. То, что до недавнего времени котировки Brent росли, обусловлено было слухами о возможности заморозки объемов добычи. Но это вряд ли можно назвать достаточным основанием для внушительного роста. Заморозка на текущих уровнях мало что даст при снижающемся спросе. К тому же текущие уровни цен на нефть позволяют ждать роста добычи в США. И это подтверждается ростом числа работающих буровых в Штатах», — пояснила Рогова.

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«Также фактором давления на рубль может выступить и сильная статистика из США. При таком положении вещей на рынке усилятся ожидания повышения ставки на сентябрьском заседании. Таким образом, после пробоя выше уровня 65,00 котировки USD/RUB могут нацелиться на движение к уровню 66,50», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 27 августа Центробанк РФ понизил официальные курсы валют. Курс доллара США снизился на 21 копейку до 64,74 рубля, евро — на 12 копеек до 73,09 рубля. Цена на нефть марки Brent опустилась на 1,24% — до 49,53 доллара за баррель