Челябинск, 29 августа, 2016, 09:16 — ИА Регнум. 30-летний житель Челябинска осужден за попытку незаконного сбыта наркотических веществ. Региональным управлением ФСБ уголовное дело было расследовано и передано в Ленинский районный суд города, который и приговорил молодого человека к восьми годам строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

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В сентябре 2015 года челябинец попытался получить заказанную по почте посылку под видом спортивного питания. Заказ был оформлен в Москве через сеть интернет. В пересылаемом отправлении находились килограмм гашиша, 15 грамм синтетического наркотика амфитамина, и некоторое количество «экстази». Несмотря на конспирацию, сотрудники ФСБ по Челябинской области выявили факт переправки запрещенных веществ. По данным силового ведомства, почтовая бандероль была отправлена на подставного человека, на которого осужденный гражданин оформил доверенность на получение посылки. Однако сотрудники ФСБ выявили преступную схему и задержали наркодилера.

Ленинский районный суд признал его виновным по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропного вещества в крупном размере»), и приговорил к лишению свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Напомним, в декабре 2015 года были пойманы получатели 400 грамм гашиша в Челябинске. Молодые люди получили посылку с наркотиком, который был спрятан в бытовой электрический обогреватель. Преступники были пойманы и осуждены.

Силовые ведомства регулярно сообщают о выявленных фактах сбыта, распространения наркотических веществ. Наркотики изымаются и уничтожатся путем сожжения. Так, в августе 2016 года по данным регионального УФСБ было сожжено в печах Челябинского тракторного завода 19 килограммов марихуаны, 1,5 килограмма, 0,5 килограмма гашиша и более 200 граммов синтетических наркотических веществ.