Средневековые сражения прошли в Новосибирске
Новосибирск, 29 августа, 2016, 09:46 — ИА Регнум. На выходных новосибирцы погрузились в атмосферу Средневековья — рыцари в доспехах, дамы в нарядах эпохи, поединки и сражения — все это представили участники фестиваля исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Действия развернулись в новосибирском парке культуры и отдыха «Заельцовский» 27 и 28 августа. Все эти два дня участники жили в спартанских условиях и почти так, как жили люди во времена раннего и позднего Средневековья.
Фестиваль проходил в Новосибирске во второй раз, в этом году собралось около 200 реконструкторов из 15 городов, в том числе приехали участники из Москвы, Томска, Омска, Астаны. Можно даже сказать, что фестиваль приобрел статус международного, поскольку были участники из Украины и Казахстана.
И хотя основной темой фестивали стало раннее Средневековье, зрители могли познакомиться и с некоторыми событиями Средневековья позднего. Атмосфера быта этой эпохи, культура русского народа, разнообразные мастер-классы по традиционным ремеслам — кузнечество, гончарное ремесло, ткачество и другое.
Но самым захватывающим, наверное, стало действие на ристалище — рыцарские турниры, бугурты, массовые и профессиональные бои по историческому фехтованию.
Интересными были и экскурсии по средневековому лагерю, выступления творческих коллективов, народные игры и забавы.
Нельзя было не заметить и жаренного поросенка на вертеле.
Организатором фестиваля выступил комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска совместно с центром гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь».
Как сказала ИА REGNUM директор центра «Витязь» Виктория Степанова, «если хотя бы 10% из тех, кто посетил мероприятие, узнает что-то новое о нашей истории, организаторы и реконструкторы будут счастливы».
«Этот фестиваль исторической реконструкции в первую очередь нужен молодежи. Молодежь должна знать историю. История — это наш фундамент. Подготовка к фестивалю требует тяжелой и основательной подготовки. Реконструкторы собирают, буквально, все по мелочам и до мелочей. Есть некоторые сохранившиеся материалы, по которым они могут восстановить одежду, обувь, оружие. Конечно, где-то материалы затеряны. У нас тут представлены на нашем фестивале несколько веков. Есть лагерь Раннего Средневековья, есть и Высокое Средневековье и Позднее Средневековье. Если РанееСредневековья это реконструкторы в основном с Новосибирска, то Позднее Средневековье представлено разными регионами Сибири», — рассказала Виктория Степанова.
Реконструкция, по словам участников и организаторов, затратное дело. Где-то есть поддержка властей, но некоторые участники, например, на этот фестиваль приехали на свои средства. Многие настолько прониклись этой атмосферой, что уже приезжают целыми семьями, со взрослыми и даже совсем маленькими детьми.
«Возраст здесь не ограничен, это состояние души, — подчеркивает Виктория Степанова. — Люди этим живут, они этим болеют, они этого хотят, и несмотря на все трудности, материальные затраты, люди все равно едут».
Участница мероприятия по имени Ладная (исторический псевдоним) представляет направление «Русь. Славяне. 11 век. Новгород». В фестивале участвует второй год и ощущения, по ее же словам, «очень хорошие».
«Зрители очень внимательны. Они вместе с нами погружаются в эпоху, участвуют в боях, нашей жизни. Мы делимся своей эпохой, которую мы полюбили, информацию и атмосферу которой мы несем в нынешний 21 век, и люди нас поддерживают. Мы здесь живем два дня в этом году. В лесу живется замечательно, ну, а все нюансы — к ним просто привыкаешь, потому что есть цель — мы приехали насладиться эпохой», — поделилась с ИА REGNUM своими эмоциями Ладная.
У многих, как и у Ладной, увлечение реконструкцией исторических событий и целых эпох начиналось с интереса — хотелось узнать историю своих предков.
В прошлом году на мероприятие пришло около 10 тысяч зрителей. В нынешнем, по подсчетам корреспондента ИА REGNUM, их было уже более 20 тысяч. И кажется, интерес к таким мероприятиям как со стороны взрослых, так и молодежи, детей будет расти. И может быть, цель, которую ставят перед собой организаторы — увлечь и вовлечь в историю молодежь, «окупится» сполна.