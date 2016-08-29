Новосибирск, 29 августа, 2016, 09:46 — ИА Регнум. На выходных новосибирцы погрузились в атмосферу Средневековья — рыцари в доспехах, дамы в нарядах эпохи, поединки и сражения — все это представили участники фестиваля исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы на два дня погрузились в атмосферу Средневековья

Действия развернулись в новосибирском парке культуры и отдыха «Заельцовский» 27 и 28 августа. Все эти два дня участники жили в спартанских условиях и почти так, как жили люди во времена раннего и позднего Средневековья.

Анна Алябьева ИА REGNUM Женщины стойко переносили жизнь в лесу

Анна Алябьева ИА REGNUM Многие участники приехали на фестиваль с детьми, которые также были вовлечены в мероприятие

Фестиваль проходил в Новосибирске во второй раз, в этом году собралось около 200 реконструкторов из 15 городов, в том числе приехали участники из Москвы, Томска, Омска, Астаны. Можно даже сказать, что фестиваль приобрел статус международного, поскольку были участники из Украины и Казахстана.

И хотя основной темой фестивали стало раннее Средневековье, зрители могли познакомиться и с некоторыми событиями Средневековья позднего. Атмосфера быта этой эпохи, культура русского народа, разнообразные мастер-классы по традиционным ремеслам — кузнечество, гончарное ремесло, ткачество и другое.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузнец тут же колдовал над своими шедеврами

Анна Алябьева ИА REGNUM Желающие могли изготовить для себя меч

Анна Алябьева ИА REGNUM Зрители могли все увидеть своими глазами и даже потрогать руками

Но самым захватывающим, наверное, стало действие на ристалище — рыцарские турниры, бугурты, массовые и профессиональные бои по историческому фехтованию.

Анна Алябьева ИА REGNUM Несмотря на то, что битва была лишь игрой, она впечатляла

Анна Алябьева ИА REGNUM Как и в жизни, многие из сражавшихся погибали

Анна Алябьева ИА REGNUM Воинов проигравшей стороны казнил палач

Анна Алябьева ИА REGNUM Рыцарь, который по замыслу был убит, вставал на колени

Интересными были и экскурсии по средневековому лагерю, выступления творческих коллективов, народные игры и забавы.

Анна Алябьева ИА REGNUM Интересны были и экскурсии по средневековому лагерю

Анна Алябьева ИА REGNUM Научиться танцевать

Нельзя было не заметить и жаренного поросенка на вертеле.

Анна Алябьева ИА REGNUM Не был обделен вниманием и жареный на вертеле поросенок

Организатором фестиваля выступил комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска совместно с центром гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь».

Как сказала ИА REGNUM директор центра «Витязь» Виктория Степанова, «если хотя бы 10% из тех, кто посетил мероприятие, узнает что-то новое о нашей истории, организаторы и реконструкторы будут счастливы».

«Этот фестиваль исторической реконструкции в первую очередь нужен молодежи. Молодежь должна знать историю. История — это наш фундамент. Подготовка к фестивалю требует тяжелой и основательной подготовки. Реконструкторы собирают, буквально, все по мелочам и до мелочей. Есть некоторые сохранившиеся материалы, по которым они могут восстановить одежду, обувь, оружие. Конечно, где-то материалы затеряны. У нас тут представлены на нашем фестивале несколько веков. Есть лагерь Раннего Средневековья, есть и Высокое Средневековье и Позднее Средневековье. Если РанееСредневековья это реконструкторы в основном с Новосибирска, то Позднее Средневековье представлено разными регионами Сибири», — рассказала Виктория Степанова.

Анна Алябьева ИА REGNUM Участники с удовольствием фотографировались со всеми желающими

Анна Алябьева ИА REGNUM Люди жили в Заельцовском парке

Реконструкция, по словам участников и организаторов, затратное дело. Где-то есть поддержка властей, но некоторые участники, например, на этот фестиваль приехали на свои средства. Многие настолько прониклись этой атмосферой, что уже приезжают целыми семьями, со взрослыми и даже совсем маленькими детьми.

Анна Алябьева ИА REGNUM Участники жили в лесу в условиях, близких к тем, о которых они хотели рассказать

«Возраст здесь не ограничен, это состояние души, — подчеркивает Виктория Степанова. — Люди этим живут, они этим болеют, они этого хотят, и несмотря на все трудности, материальные затраты, люди все равно едут».

Участница мероприятия по имени Ладная (исторический псевдоним) представляет направление «Русь. Славяне. 11 век. Новгород». В фестивале участвует второй год и ощущения, по ее же словам, «очень хорошие».

Анна Алябьева ИА REGNUM Ладная участвует в фестивале уже второй раз

«Зрители очень внимательны. Они вместе с нами погружаются в эпоху, участвуют в боях, нашей жизни. Мы делимся своей эпохой, которую мы полюбили, информацию и атмосферу которой мы несем в нынешний 21 век, и люди нас поддерживают. Мы здесь живем два дня в этом году. В лесу живется замечательно, ну, а все нюансы — к ним просто привыкаешь, потому что есть цель — мы приехали насладиться эпохой», — поделилась с ИА REGNUM своими эмоциями Ладная.

У многих, как и у Ладной, увлечение реконструкцией исторических событий и целых эпох начиналось с интереса — хотелось узнать историю своих предков.

Анна Алябьева ИА REGNUM Участники фестиваля охотно общались со зрителями

Анна Алябьева ИА REGNUM В эти дни можно было встретить самых различных персонажей

Анна Алябьева ИА REGNUM Более 20 тысяч зрителей приняли участие в мероприятии

В прошлом году на мероприятие пришло около 10 тысяч зрителей. В нынешнем, по подсчетам корреспондента ИА REGNUM, их было уже более 20 тысяч. И кажется, интерес к таким мероприятиям как со стороны взрослых, так и молодежи, детей будет расти. И может быть, цель, которую ставят перед собой организаторы — увлечь и вовлечь в историю молодежь, «окупится» сполна.