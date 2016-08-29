Красноярск, 29 августа, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Завершается обновление и реконструкция одной из длиннейших и наиболее загруженных автомобильных дорог Красноярска — проспекта Свободный. Объект будет сдан 1 сентября, сообщают в городской администрации. В данный момент рабочие завершают обустройство пешеходных зон, благоустройство газонов и тротуаров.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Проспект Свободный в Красноярске

«При реконструкции магистрали было выполнено не только расширение и обновление дорожного полотна, обустройство современной системы освещения, устройство ливневой канализации, но и благоустройство прилегающих территорий. Дворы примыкающих жилых домов преобразились, правления гаражных кооперативов покрасили боксы и привели в порядок заброшенные газоны, был сформирован пешеходный тротуар для перехода через железнодорожные пути», — говорится в сообщении мэрии.

Как заявил глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, проспект Свободный — это еще один пример комплексного ремонта дорожных объектов, который уже был реализован на улицах Тотмина, Высотная, Молокова. В первый день осени проспект будет открыт для движения в полном объеме, в том числе и для троллейбусного маршрута №5.

В беседе с ИА REGNUM старший преподаватель кафедры автомобильных дорог Сибирского федерального университета Андрей Фадеев положительно оценил работу, проделанную дорожниками. «В целом впечатления положительные, потому что принятые проектные решения адекватны обстановке, сроки соблюдены. Самое главное, что объектом можно будет пользоваться, и что транспортная обстановка на этом участке улучшится. Думаю, это заметно всем», — подчеркнул он.

При этом эксперт отметил в качестве печального факта, что толчком к реконструкции проспекта стала авария со смертельным исходом. «Конечно, ремонтировать дорогу надо было раньше, жаль, что поводом для этого послужила аварийная ситуация. Почему бы и раньше не заняться этим вопросом было? Выходит, что если бы аварии не произошло, то и ремонта мы бы сейчас не увидели», — сказал Фадеев.

Качество проделанных работ планируют оценить и общественники из Федерации автовладельцев России (ФАР). «Мы еще не проводили проверку, но сейчас, что называется, следим за отзывами потребителей. В сентябре вернемся к работе и обязательно придем и посмотрим, что там и как, какие недочеты и что нужно исправить», — сообщил ИА REGNUM член Координационного совета Федерации автовладельцев России Павел Стабров.

«Для нас это был очень сложный объект, потому что было много вопросов по подземным коммуникациям, использованию новых технологий, установке габионов. Но я могу заверить, что выполненные работы гарантируют безопасность. На свои объекты мы даем гарантию 5 лет», — заявил на встрече с журналистами директор подрядной организации Камо Мурадян.

Напомним, в августе 2013 года на проспекте Свободный в Красноярске произошло обрушение опорной стены в районе железнодорожного моста. Под завалом оказался автомобиль, пассажир и водитель которого погибли.