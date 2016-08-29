Токио, 29 августа, 2016, 09:06 — ИА Регнум.



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Неизвестный ворвался 29 августа в офис одной из строительных компаний Японии, убив одного и ранив еще троих человек, заявили в полиции. Об этом сообщает Figaro.

По данным правоохранительных органов, нападавший, чьи мотивы на данный момент неизвестны, скрылся с места преступления.

Как отметили в полиции, в результате нападения погиб 45-летний сотрудник компании, он получил огнестрельное ранение в живот. Остальные трое пострадавших, один из которых находится в бессознательном состоянии, были госпитализированы.

По сообщениям телеканала NHK, подозреваемый, по всей видимости, знал своих жертв. Власти префектуры Вакаяма рекомендовали жителям не покидать своих домов.