Канберра, 29 августа, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Австралийская торговая комиссия и научно-технический отдел при Минобороны страны подверглись атакам со стороны иностранных хакеров. Об этом сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на источники в разведслужбах страны.

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По данным телеканала, спецслужбы Австралии подозревают власти Китая в причастности к данным кибератакам, которые «происходят регулярно».

В свою очередь, посольство КНР в Австралии отвергает выдвинутое обвинение, считая всякие подозрения безосновательными.

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