Петропавловск-Камчатский, 29 августа, 2016, 09:01 — ИА Регнум. В Соболевском районе Камчатки, где поднялся уровень воды в реке Большая Воровская, возникли проблемы с наземным транспортным сообщением с муниципалитетом. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Сергей Хабаров, проблемы возникли на технологическом проезде вдоль магистрального газопровода.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

По словам зампреда, при этом произошли размывы в районе моста через реку Кихчик, а также на 128, 138, и 143 километрах дороги. «В этой связи затруднено наземное сообщение с районом. В настоящее время ведутся работы по отсыпке дорожного полотна», — отметил Сергей Хабаров, добавив, что на окраине Соболево подтоплено несколько дач.

На данный момент на реке Большая Воровская вода держится на уровне 305 сантиметров, опасной для этой реки считается отметка в 320 сантиметров. Основные проблемы из-за паводка пока остаются в селах Усть-Большерецкого района, где еще на прошлой неделе из берегов вышла река Амчигача. Сергей Хабаров отметил, что в селе Кавалерское подтопленными остаются 15 садово-огороднических участков и два жилых дома — в подвалах стоит грунтовая вода. В самом Усть-Большерецке наблюдается подтопление прилегающих к поселку территорий и огородов.

Зампред также обратил внимание, что есть благоприятный прогноз, по которому уровень воды в реках должен в ближайшее время упасть.

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Причем ранее в МЧС региона корреспонденту ИА REGNUM говорили, что в Усть-Большерецком районе вода ушла со дворов домов. Но там, при этом также озвучили, благоприятный прогноз на снижение уровня воды в реках, который повысился в результате обильных осадков.