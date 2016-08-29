Якутск, 29 августа, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Деятельность аэропорта в посёлке Зырянка Верхнеколымского района Якутии приостановлена, самолёты не принимаются, и неизвестно, когда авиасообщение будет возобновлено. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в единой диспетчерской службе населённого пункта, взлётно-посадочная полоса аэропорта подтоплена на 3%. Из берегов из-за дождей вышла река Колыма, уровень воды составляет 551 см при критическом значении 850 см.

Архип Куинджи. Осенняя распутица.1872

В населённом пункте пояснили, что авиасообщение не возобновится, пока не спадёт вода, а когда это случится — неизвестно. По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди, а значит, уровень воды будет только подниматься. Но в единой диспетчерской службе надеются, что аэропорт сможет принимать самолёты на этой неделе.

Напомним, взлётно-посадочная полоса аэропорта Зырянка была построена на естественной косе, идущей вдоль реки Колыма. Её часто подтапливает в весенний паводок и иногда осенью. Для обеспечения круглогодичного сообщения и независимости от паводка необходима реконструкция ВПП.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за дождей проблемы также возникли на Камчатке и в Магаданской области. На Колыме были вынуждены объявить режим ЧС: размыты сотни километров дорог, повреждены десятки объектов электроснабжения, разрушено несколько мостов, подтоплены дома.

Читайте также: ЧС на Колыме: размыты дороги, смыты мосты, нарушено электроснабжение