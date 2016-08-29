Пекин, 29 августа, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Столичные власти опубликовали доклад, согласно которому к концу 2017 г. одна из линий Пекинского метрополитена станет полностью автоматизирована. Движение, открытие и закрытие дверей составов будет осуществляться по команде центрального компьютера.

Thyristorchopper Метро. Пекин

В докладе отмечается, что Китай начал развивать собственную программу «беспилотного» метро в 2010 г. До 2020 г. власти Пекина выделят деньги на автоматизацию еще пяти линий метро, в том числе линии, которая соединяет международный аэропорт «Шоуду» с центром города, пишет «Жэньминь жибао».

Ожидается, что общая протяженность полностью автоматизированных веток метро к 2020 г. составит более 300 км. Все поезда и системы, необходимые для работы в автоматическом режиме, будут созданы китайскими инженерами. Данное направление является одним из ключевых в рамках государственной кампании «Сделано в Китае», которая направлена на всестороннее обновление китайской промышленности.

По мнению властей, открытие автоматизированной ветки метро позволит повысить безопасность на метрополитене, а также укрепит позиции КНР в качестве одного из мировых лидеров в железнодорожной отрасли.