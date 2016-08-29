Москва, 29 августа, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Мировая система олимпийского и параолимпийского движения требует реформы. По мнению заместителя председателя Государственной думы РФ Сергея Железняка («Единая Россия»), отстранение российской сборной — это беспрецедентная попытка унизить национальное достоинство и очевидный сигнал. Такое мнение он озвучил 28 августа в рамках программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале Россия 1.

David Pearson Флаг паралимпийских игр

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По словам Сергея Железняка, решения, которые были приняты на уровнях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Параолимпийского комитета, Спортивного арбитражного суда (CAS), а после предъявлены российским параолимпийцам, не касаются членов сборной.

«Надо прекрасно понимать, что параолимпийский спорт — это великий спорт, но не только спорт, это важнейшее событие в социальной жизни планеты. Это важнейшее событие в жизнях миллионов людей, которые ищут пример, чтобы сохранить волю и силу к жизни. Параолимпийские чемпионы — герои для каждого из нас, это пример для подражания для многих наших сограждан, у которых есть определённые проблемы со здоровьем», — уверен спикер.

Зампредседателя Госдумы РФ подчеркнул, что беспрецедентным является тот факт, что удар по параолимпийцам был нанесён без рассмотрения вопроса по существу, в нарушение всего существующего международного законодательства.

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«Для нас это совершенно очевидный сигнал, что вся мировая система олимпийского и параолимпийского движения требует реформы. Мы долгое время мирились с тем, что управление спортом идёт во многом по тем традициям, которые были заложены Западом. Да, это время, это финансовые средства, но то, что мы в своё время отдали многое из этого правления на руки западным нашим так называемым партнёрам, мы видим, к чему привело. Начали использовать это не просто против интересов нашей страны, но для того, чтобы попытаться унизить наше национальное достоинство и оскорбить тех людей, которые ежедневно и ежечасно справлялись с собственным недугом и достигали великолепных результатов. Наша параолимпийская сборная, безусловно, одна из лучших на планете. Именно поэтому, я уверен, их отстранения добивались все, кто не заинтересован в честном и справедливом спорте», — добавил Железняк.

Он считает, что российским параолимпийцам нужно дать возможность показать себя, пусть и на уровне местных игр. Кроме этого, спортсменов необходимо вознаградить по заслугам.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Параолимпийского комитета России (ПКР) относительно отстранения российских спортсменов от участия в Параолимпийских играх 2016 года. Изначально вердикт вынес Международный параолимпийский комитет (IPC), основываясь на докладе Макларена.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал это решение вдвойне циничным, поскольку речь идёт о людях, ежедневно преодолевающих себя.