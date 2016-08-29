Москва, 29 августа, 2016, 08:46 — ИА Регнум. В сервисе голосовой оплаты парковки сократили приветственную часть и улучшили систему распознавания речи. Теперь автовладелец может сразу приступить к оплате, не прослушивая вводную часть, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата парковки

На портале уточняется, что услугой голосовой оплаты парковки за август 2016 года воспользовались более 4,3 тысячи автомобилистов.

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, приветственную часть автоответчика сократили для экономии времени. «Мы постоянно дорабатываем и с учётом пожеланий пользователей улучшаем пилотную систему голосовой оплаты парковки. Так, например, была сокращена приветственная часть автоответчика при повторном звонке для завершения парковочной сессии. Это было сделано, прежде всего, для экономии времени», — заявил глава департамента.

Также в системе улучшили функции по распознаванию речи, так как ранее пользователи жаловались, что нужно по нескольку раз повторять свои данные.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, оплату «голосом» запустили в экспериментальном порядке. Решение о работе сервиса на постоянной основе будет принято в конце 2016 года. За это время проведут мониторинг удовлетворённости работой сервиса, проанализируют количество оплаченных мест, а также востребованность москвичами.

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Напомним, голосовую оплату парковки ввели с 1 августа 2016 года. На данный момент самым популярным способом оплаты парковки остается мобильное приложение. Им пользуется 75% автомобилистов. Порядка 20% водителей оплачивает парковку через СМС, остальные — при помощи паркоматов.