Москва, 29 августа, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Сегодня, 29 августа, морская авиация Черноморского флота (ЧФ) в рамках внезапной проверки боеготовности войск отрабатывает задачи ведения воздушной разведки в целях вскрытия корабельных группировок в акваториях Черного и Каспийского морей, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Морская авиация ЧФ проводит воздушную разведку

В Черном море экипажи самолетов морской авиации выполнят задачи по поиску, слежению и принуждению к всплытию подводных лодок условного противника.

Во взаимодействии с корабельными группами разнородных ударных сил ЧФ в поисковых действиях противолодочных сил принимают участие всего до 30 воздушных судов, в том числе самолеты Ил-38, Ту-142, Бе-12Н и противокорабельные вертолеты Ка-27ПЛ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа по приказу Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войск Южного, части сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, главного командования Воздушно-космических сил, командования Воздушно-десантных войск.