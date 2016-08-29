Ростов-на-Дону, 29 августа, 2016, 08:34 — ИА Регнум. На результат матча, который «Ростов» провёл в Грозном, повлияла некоторая расслабленность команды после первого забитого в ворота «Терека» гола. Так прокомментировал итоговый счёт на табло (1:2 в пользу хозяев поля — прим. ИА REGNUM ) и.о. главного тренера жёлто-синих Дмитрий Кириченко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба 29 августа.

fc-rostov.ru И.о. главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко

«Мы хорошо начали матч. У нас были голевые моменты, забили гол. Но «Терек» задавил нас своей активностью и стандартами. Мы же допустили роковые ошибки, которые повлияли на итоговый результат», — отметил тренер.

Попытка отыграться в меньшинстве после удаления на 70-й минуте Александра Гацкана не удалась. Сказалось и отсутствие ключевых игроков команды — Кристиана Нобоа, который вызван в сборную Эквадора, и Сесара Наваса, у которого проблемы с коленом.

«Необходимо было поберечь футболистов. На результате сказались и изменения в обороне», — подчеркнул специалист.

В турнирной таблице РФПЛ команда занимает седьмую строчку.

Отметим, что игре предшествовал трудный матч с голландским «Аяксом», который жёлто-синие блестяще провели на своём поле 24 августа. Благодаря победе над соперником (4:1) «Ростов» прошёл в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Читайте также: «Фантастика!»: Кириченко назвал матч «Ростова» с «Аяксом» историческим