Якутск, 29 августа, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Из Якутии председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову просят принять скорейшие меры для регистрации кандидата-самовыдвиженца в Госдуму по одномандатному округу, госсоветника республики Андрея Борисова, отстранённого от участия в выборах после проверки собранных за него подписей. Под открытым письмом к ней подписались, в том числе возглавлявшая предвыборный штаб незарегистрированного кандидата ректор СВФУ Евгения Михайлова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

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К председателю ЦИК РФ якутяне, большая часть которых — работники культуры (Андрей Борисов долго возглавлял региональное профильное министерство), обратились с просьбой дать возможность госсоветнику республики, принять участие в выборах.

«Просим не верить разным домыслам, анонимным и клеветническим письмам о каких-то массовых нарушениях со стороны нашего кандидата и его инициативной группы. Эти письма появились только из-за того, чтобы не допустить к выборам известного и авторитетного в обществе человека, принципиальные взгляды которого не нравятся некоторым псевдопатриотам, которые опасаются, что масштаб личности Андрея Саввича Борисова может помешать кому-то гарантированно стать депутатом Государственной думы РФ», — говорится в письме.

Его авторы надеются, что представители правоохранительных органов проверят обоснованность поступивших в избиркомы жалоб и найдут настоящих виновников нарушений. На СМИ, сообщавшие о фальсификации подписных листов за Андрея Борисова, авторы обращения намерены подать в прокуратуру — заявления, а в суд — иски о защите чести и достоинства. Они обращают внимание на то, что массовая фальсификация подписей не выявлена, а следовательно, законы никто не нарушал.

Высказаны в письме претензии и к ЦИКу республики: «Мы считаем, что некоторые члены якутской окружной избирательной комиссии отнеслись предвзято к нашему кандидату и допустили необъективность и некомпетентность при проверке достоверности подписей избирателей. Рабочая группа по приему и проверке документов кандидатов сама допустила множество нарушений: двойные подсчёты в итогах ведомостей, безосновательное увеличение числа подписей, отнесенных к недействительным, допуск к проверке лиц, не относящихся к членам рабочей комиссии якутской окружной избирательной комиссии по проверке подписей и другие».

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В обращении к Элле Памфиловой также утверждается, что проверку прошли 17 925 подписей из 18 542 необходимых для регистрации, а всего по республике за Андрея Борисова собрано более 75 000 подписей. Между тем, напоминает ИА REGNUM, ЦИК республики проверял только 3709 листов, и из них были признаны недостоверными 1037 подписей, что превышает допустимый по закону предел.

«Нас крайне удивил огромный арсенал выбраковки подписей по разным основаниям. Мы также хотели бы акцентировать Ваше внимание на отсутствие должной рефлексии отдельно взятых членов якутской окружной избирательной комиссии на применение безобразно «грязных технологий» со стороны конкурентов кандидата-самовыдвиженца», — жалуются также председателю ЦИК РФ из Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Якутии 26 августа удовлетворил иск Андрея Борисова к региональному избиркому, отстранившему его от выборов на основании большого процента недействительных подписей. Инстанция выявила ошибки и несостыковки, допущенные избирательной комиссией по итогам проверки подписных листов.

Между тем, по мнению юриста Феликса Антонова, Андрей Борисов уже не успеет принять участие в предвыборной гонке: решение Верховного суда вступит в силу через месяц, то есть 26 сентября, а до этого времени оно не является обязывающим. «А если ЦИК обжалует — это уже на рассмотрение Верховного суда РФ, и на это тоже нужно какое-то время. Выборы уже пройдут» — отметил эксперт.