Москва, 29 августа, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Цена на нефть сорта Brent 26 августа подорожала на 0,34%, до $49,72. Во время выступления главы ФРС США Джанет Йеллен в Джексон Хоул цена повышалась до $50,73. Нефтяные котировки отреагировали ростом на заявления, что пока рано говорить, когда произойдет следующее повышение процентной ставки. Затем спрос на доллар вырос, когда она говорила об улучшении условий в экономике США и возросших доводах в пользу повышения процентных ставок.

ИА REGNUM Нефть

На фоне укрепления доллара США цена на нефть снизилась до $49,30. После выхода данных от нефтегазовой сервисной компания Baker Hughes цена повышалась до 50 долларов. Согласно последним данным, количество нефтяных буровых установок не изменилось на прошлой неделе и составило 406 штук.

В Азии нефть сорта Brent торгуется в отрицательной области и стоит $49,37 (-0,69%) за баррель. Сегодня, 29 августа, вновь выступает Джанет Йеллен. В это раз вряд ли удастся увидеть такие же ценовые колебания как 26 августа. Экономически календарь скудный, поэтому предположу, что по итогам дня Brent закроется в районе $49,90.