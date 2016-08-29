Москва, 29 августа, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Рублёвые пары продемонстрировали 26 августа смешанную динамику. К доллару США российский рубль подешевел на 0,31%, до 64,86 рубля, к евро подорожал на 1,2% до 72,60 рубля. Пары торговались в узких коридорах до 17:00 мск. Всплеск волатильности на рынке наблюдался во время выступления главы ФРС США Джанет Йеллен.

ИА REGNUM Рубль

Спрос на доллар вырос после того, как она заявила об улучшении условий в экономике США и возросших доводах в пользу повышения процентных ставок. О сроках их повышения ничего сказано не было. Повышение ставок будет постепенным с учётом поступивших новых данных по рынку труда и инфляции.

На торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в отрицательной области и стоит $49,36 (-0,72%) за баррель. Учитывая пятничное ралли доллара и отсутствие поддержки у рубля, на фоне дешевеющей нефти торги на Московской бирже сегодня, 29 августа, откроются ростом по доллару и евро.

Поскольку сегодня основные пары в большинстве своем корректируются к пятничным движениям, то по паре доллар/рубль ожидается закрытие в районе 64,60/70 рубля, по паре евро/рубль — 72,90 рубля.