Краснодар, 29 августа, 2016, 08:03 — ИА Регнум. В Краснодаре на Соборной площади в жизни первокурсников Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков им. Героя Советского Союза Анатолия Серова произойдет важное и знаменательное событие. Как сообщили ИА REGNUM в Краснодарском ВВАУЛ, будущие военные летчики 3 сентября примут присягу.

kvvaul.ru Присяга

В этом году ряды ВКС России пополнит 661 курсант краснодарского училища летчиков, восемь из них — из Республики Крым. К этому событию они готовились целый месяц — прошли «курс молодого бойца», занимались огневой и строевой подготовкой, изучали общевоинские уставы, совершили полевой выход.

Это событие с будущими офицерами разделят родители, друзья и близкие, которые приедут на праздник из разных регионов России. Планируется, что на мероприятие прибудут и высшие должностные лица Главного командования ВКС РФ во главе с главнокомандующим Воздушно-космическими силами России генерал-полковником Виктором Бондаревым. Также почётными гостями станут и ветераны военно-воздушных сил, представители власти, общественности и Русской православной церкви.

Краснодарский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» ведёт историю с 30-й военной школы пилотов, созданной в 1938 году в Чите. Через год после создания ей было присвоено имя летчика-истребителя, Героя Советского Союза Анатолия Серова. В Краснодар училище «переехало» в 1960 году. За эти годы из стен авиашколы вышли 137 Героев Советского Союза, пять дважды Героев Советского Союза, восемь лётчиков-космонавтов, 23 лётчика-испытателя. За годы существования училища было подготовлено более 26 тысяч авиационных специалистов (более 17 тысяч летчиков), в том числе — свыше 15 тысяч для армий 58 стран мира. За подготовку авиационных кадров училище удостоено девяти государственных наград.

Напомним, в прошлом году воинскую присягу в Краснодарском высшем авиационном училище приняли 533 первокурсника, в том числе 21 курсант из Республики Крым. А в июле этого года состоялся выпуск молодых офицеров для Воздушно-космических сил Российской Федерации. Среди выпускников один золотой медалист, четыре офицера окончили вуз с красным дипломом.

Перед прощанием выпускников с Боевым знаменем училища настоятель храма Иоанна Воина отец Владимир провел церемонию освящения молодых офицеров и передал им благословение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Под звуки знаменитого «Прощания славянки», с дипломами в руках, мимо руководящего состава ВКС, преподавателей и родных торжественным маршем прошли выпускники. И по традиции в воздух полетели монеты на счастье.