Токио, 29 августа, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Японские и африканские лидеры обязались совместно бороться с терроризмом, как стало известно по результатам Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD), завершившейся 28 августа в Найроби, передает Kyodo News.

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По итогам встречи японского премьер-министра Синдзо Абэ с лидерами африканских стран была подписана декларация.

«Мы подчеркиваем важность развития региональных и международных усилий, связанных с морской безопасностью, включая борьбу против пиратства, незаконного лова рыбы и других морских преступлений, поддержание порядка на основе норм морского права, в соответствии с принципами международного права», — говорится в тексте декларации.

Напомним, что премьер-министр Абэ принял участие в шестом раунде Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD), проходившей в Найроби 27 и 28 августа. Саммит TICAD, включающий в свой состав африканских лидеров и других делегатов, проходил за пределами Японии впервые.