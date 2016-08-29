Одесса, Украина, 29 августа, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Жители села Лощиновка Измайловского района Одесской области, возмущенные жестоким убийством восьмилетней девочки, разгромили дома представителей местной цыганской общины, видеозаписи погромов появились в социальных сетях.

pmo.ee Мужчина с битой

Так, на одном из фрагментов видна группа мужчин, входящих во двор жилого дома. Затем мужчины разбивают стекла в жилище и опрокидывают легкие конструкции, установленные рядом с домом. За происходящим наблюдают правоохранители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на окраине населенного пункта было найдено тело восьмилетней девочки с признаками насильственной смерти. В жестокой расправе над ребенком подозревают 20-летнего цыгана. Опасаясь мести жителей, община покинула Лощиновку. Для обеспечения охраны общественного порядка в село были направлены дополнительные отряды полиции.