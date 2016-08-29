Москва, 29 августа, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Структурные подразделения Минфина, Минкомсвязи, Росрезерва, Минпромторга и Банка России примут участие в мобилизационных мероприятиях в рамках внезапной проверки Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщается в понедельник, 29 августа, на сайте Минобороны РФ.

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«Территориальные органы исполнительной власти будут осуществлять координацию и контроль перевода сфер деятельности на работу в условиях военного времени, обеспечения мобилизационного развертывания и мероприятий территориальной обороны в зоне ответственности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе данных мероприятий будет проведен призыв граждан РФ из запаса, в том числе резервистов, поставка автомобильной техники и формирование воинских частей территориальной обороны в Южном, Центральном военных округах и на Северном флоте.

Полевые учреждения ЦБ РФ впервые займутся финансовым обеспечением войск в отрыве от постоянных пунктов дислокации.

«Также планируется проверить готовность ряда предприятий ОПК юга России к выполнению возложенных мобилизационных заданий на поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники в интересах создаваемых группировок войск (сил)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа на территории РФ началась внезапная проверка боеготовности войск Центрального, Южного и Западного военных округ с привлечением сил Северного флота, ВДВ, ВКС. Учения завершатся 31 августа.

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