Пекин, 29 августа, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Китайская федерация предприятий и Китайская ассоциация директоров опубликовали новый рейтинг, куда вошли 500 самых крупных компаний Китая. Как отмечают аналитики, ежегодная публикация данного рейтинга дает больше информации о состоянии национальной экономики, нежели отчеты государственных органов КНР.

szcsmj.com Китайские корпорации

Среди ТОП-500 компаний, 155 организаций сообщили о снижении доходов в 2015 г. Главными причинами произошедшего называют избыток производственных мощностей в горнодобывающей, сталелитейной и нефтехимической промышленности. 72 компании сообщили об прямых убытках — за прошедший год количество предприятий, терпящих постоянные убытки увеличилось на 15, пишет «Чжунго жибао».

Рейтинг возглавили госкорпорация State Grid с ежегодным доходом в 2,07 трлн юаней и нефтегазовые корпорации China National Petroleum Corp и Sinopec.

Впервые в рейтинг попали Haitong Securities, GF Securities и China Galaxy Securities — компании работающие на фондовом рынке.

Общие доходы 500 крупнейших компаний КНР составили 59,46 трлн юаней ($ 8,9 трлн). За 2015 г. сектор услуг увеличился на 40,5%, что подтверждает звучавшие ранее заявления властей КНР о перестроении модели национальной экономики. Из 500 компаний 157 представляют сектор услуг, что в 6 раз больше по сравнению с предыдущим годом.

Рекордсменами по инвестированию и развитию стали телекоммуникационные гиганты Baidu и Huawei, которые за минувший год потратили около 15,5% от общего дохода на развитие и исследования. Средний показатель в других компаниях составил около 1,48%.