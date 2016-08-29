Нижний Новгород, 29 августа, 2016, 07:34 — ИА Регнум. В Нижегородской области 8 детей с признаками отравления были доставлены в больницу из МБУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Соловьи», расположенного в Тоншаевском районе.

Администрация Тоншаевского района Нижегородской области Детский оздоровительно-образовательный центр «Соловьи»

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, возраст детей от 8 до 13 лет. По состоянию на 28 августа в больнице оставались шестеро детей с легкой формой кишечного расстройства, двое — выписаны. Все дети поступили в медицинское учреждение с жалобами на боли в области живота, тошноту и рвоту.

В детском учреждении начата проверка — изъяты образцы продуктов питания, готовой пищи, воды, а также смывов из столовой. Все образцы направлены на исследования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь в областной прокуратуре отмечают, что предварительно рассматриваются две причины заболевания детей — вирусная кишечная инфекция либо пищевое отравление.

С 27 августа смена детского центра «Соловьи» закрыта, проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

МБУ ДО ДООЦ «Соловьи» расположен в лесной зоне Тоншаевского района Нижегородской области. Работает в каникулярный период и принимает детей в возрасте от 7 до 15 лет.