Харьков, Украина, 29 августа, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Под давлением правозащитников из «секретной» тюрьмы Службы безопасности Ураины (СБУ) освобождены 13 человек, еще минимум 5 продолжают незаконно удерживаться, говорится в пресс-релизе Amnesty International и Human Rights Watch

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Они были освобождены после того, как Amnesty International и Human Rights Watch в совместном докладе от 21 июля пришли к выводу, что киевские власти прибегают к пыткам и тайному содержанию под стражей в ходе конфликта в Донбассе. По словам бывших узников, шесть человек освобождены 25 июля, остальные — 2 августа.

Задержанные в основном находятся в харьковской тюрьме СБУ, следует из доклада под названием «Вас не существует: Произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки на востоке Украины».

Отмечается, что на Украине, в т.ч. в Донбассе, действуют и другие «секретные тюрьмы». При этом киевские власти их наличие опровергают. Ранее британская The Times опубликовала заявления помощника генсекретаря ООН по правам человека Ивана Шимоновича о том, что СБУ массово задерживает ополченцев и систематически применяет к ним пытки.