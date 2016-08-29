Лос-Анджелес, США, 29 августа, 2016, 06:19 — ИА Регнум. Согласно недавно опубликованному рейтингу Forbes, гонконгский актер Джеки Чан впервые в своей карьере занял вторую строчку в списке самых высокооплачиваемых кинозвезд. За прошедший год актер заработал $61 млн, обогнав абсолютное большинство коллег из Голливуда.

Джеки Чан

Основным источником дохода Джеки Чана стал развивающийся азиатский рынок кино. В прошедшем году на экраны вышло сразу несколько картин с участием всемирно признанного мастера боевых искусств, пишет «Сина синьвэнь».

Самым высокооплачиваемым актером стал Дуэйн Джонсон, который в прошлом списке занимал лишь 11 место. За минувший год американскому актеру удалось заработать $64,5 млн. Замыкает тройку лидеров обладатель премии «Оскар» актер Мэтт Деймон, которому главная роль в картине «Марсианин» принесла $55 млн.

Рейтинг самых оплачиваемых актеров в очередной раз продемонстрировал, что самые богатые актрисы все же зарабатывают меньше, чем их коллеги мужского пола. Так самая успешная в минувшем году Дженнифер Лоуренс заработала всего $46 млн.