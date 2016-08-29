Богатейший миллиардер РФ сносит особняк, купленный у Трампа — СМИ
Таллахасси, США, 29 августа, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, купивший у кандидата в президенты США Дональда Трампа дом и другие объекты во Флориде, начал сносить их в конце августа. Об этом в субботу, 27 августа, сообщила газета New York Times.
Территория владений составляет 2,4 гектара, где находится дом площадью почти 19 тыс. квадратных метров. На территории также имеются бассейн, постройки, находящиеся поблизости, и теннисный корт. От всего этого владения планируется отчистить. Сам Рыболовлев, являющийся по версии Forbes вторым в списке самых богатых холостяков РФ, пока не имеет планов на владения.
Отметим, что состояние миллиардера оценивается в $7,7 млрд. Он также известен как владелец французского футбольного клуба «Монако».
В 2004 году Трамп купил владения в округе Палм-Бич за $41 млн. Спустя четыре года владения перекупил Рыболовлев за $90 млн (по другим данным, за $95 млн). По сей день эта сделка по продаже жилой недвижимости является самой крупной на территории города. Теперь снос, затеянный 49-летним российским миллиардером, становится самым дорогим.