Таллахасси, США, 29 августа, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, купивший у кандидата в президенты США Дональда Трампа дом и другие объекты во Флориде, начал сносить их в конце августа. Об этом в субботу, 27 августа, сообщила газета New York Times.

Rhys Asplundh Снос особняка

Территория владений составляет 2,4 гектара, где находится дом площадью почти 19 тыс. квадратных метров. На территории также имеются бассейн, постройки, находящиеся поблизости, и теннисный корт. От всего этого владения планируется отчистить. Сам Рыболовлев, являющийся по версии Forbes вторым в списке самых богатых холостяков РФ, пока не имеет планов на владения.

Отметим, что состояние миллиардера оценивается в $7,7 млрд. Он также известен как владелец французского футбольного клуба «Монако».

В 2004 году Трамп купил владения в округе Палм-Бич за $41 млн. Спустя четыре года владения перекупил Рыболовлев за $90 млн (по другим данным, за $95 млн). По сей день эта сделка по продаже жилой недвижимости является самой крупной на территории города. Теперь снос, затеянный 49-летним российским миллиардером, становится самым дорогим.