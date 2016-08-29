Пекин, 29 августа, 2016, 05:21 — ИА Регнум. Главный финансовый регулятор Китая снизил курс национальной валюты сразу на 368 базисных пунктов до отметки в 6, 6856 юаней за 1 доллар США. Как отметили в Пекине, причины для беспокойства отсутствуют, в течение дня юань может колебаться в пределах 2%.

23yy.com Юань

В Народном банке Китая отметили, что валютные колебания вызваны «внешними факторами», прежде всего политикой Федеральной резервной системы США. Жителей Китая успокоили тем, что в ближайшие дни национальная валюта начнет укрепляться, пишет «Чжунго синьвэнь».

Народный банк Китая активно поддерживает национальную валюту, прибегая к операция обратного РЕПО. В конце июля Центробанк КНР влил в национальную экономику более $4,49 млрд. Принятые меры направлены на поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 августа паритетный курс юаня к доллару США снизился на 441 базисный пункт до отметки 6,6652 юаня за доллар.