Пекин, 29 августа, 2016, 05:06 — ИА Регнум. Китайские СМИ сообщают, что уже в ближайшее время в главных органах власти КНР могут пройти кадровые перестановки. Так, со ссылкой на анонимный источник, издание «Наньцзао жибао» сообщает о возможной смене главы Министерства транспорта Китая.

Флаг КНР

Как отметил знакомый с ситуацией источник, вопрос о кадровых перестановках в Минтрансе был решен несколько недель назад в ходе неформальной встречи руководства КПК.

Место нового министра транспорта, вероятнее всего, займет Ли Сяопэн— сын бывшего премьер-министра КНР Ли Пэна. В настоящее время Ли Сяопэн занимает должность губернатора провинции Шаньси, пишет «Наньцзао жибао».

Освободившееся губернаторское кресло займет замглавы провинциальной партийной ячейки Лоу Яншэн, которому приписывается фанатичная поддержка любых идей и начинаний председателя КНР Си Цзиньпина.

Что касается действующего министра транспорта Ян Чуаньтана, то его судьба остается не решенной. Заняв пост главы Минтранса в 2012 г. Ян Чуаньтан практически не подвергался критике со стороны руководства КНР. За время его работы была значительно модернизирована транспортная инфраструктура КНР.

Одной из главных причин перестановки, как полагают эксперты, является связь действующего министра транспорта с Ху Цзиньтао. Как отмечают политологи, Си Цзиньпин старается лишить власти всех соратников экс-председателя КНР.