Мирный, Архангельская область, 29 августа, 2016, 03:31 — ИА Регнум. Сегодня, 29 августа, стало известно о том, что на космодроме Плесецк могут к 2019 году построить новый стартовый стол для ракет «Ангара». О таких намерениях Минобороны РФ «Известиям» рассказал источник в Спецстрое России.

Запуск ракеты. Космодром Плесецк

Собеседник рассказал изданию, что график строительства нового стола уже согласован. Стол будет создаваться с учетом опыта российских специалистов, полученного при сооружении первого стартового комплекса «Ангары» на космодроме Плесецк.

В «Росатоме» пока отказались комментировать информацию. Известно, что по завершению строительства нового стартового комплекса с северного Плесецка смогут запускать больше ракет семейства «Ангара», чем с космодрома Восточный, отмечает издание.

Напомним, что в 2014 году был построен первый стартовый комплекс для ракет «Ангара». Позже с него совершили два испытательных пуска. Так, впервые легкая «Ангара» была запущена в середине 2014 году. Тяжелую запустили в конце того же года.

Что касается самих ракет-носителей типа «Ангара», то в 1995 году президент РФ Борис Ельцин своим указом положил начало созданию космического ракетного комплекса «Ангара». Эти ракеты-носители являются экологически чистыми, потому что их двигатели работают на керосине и кислороде, без использования крайне токсичного гептила.