Дамаск, 29 августа, 2016, 03:04 — ИА Регнум. Оппозиционные сирийским правительственным войскам Башара Асада вооруженные группировки 12 раз нарушили заключенное ранее перемирие, обстреляв населенные пункты в провинциях Дамаск и Латакия. В ряде случаев было зафиксировано использование беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами. В течение суток, 28 августа, были заключены еще пять мирных соглашений с представителями населенных пунктов провинций Латакия и Хомс, сообщается в очередном информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

ИА REGNUM Пазл

В результате подписания соглашений о мире с представителями власти четырех населенных пунктов в провинции Латакия и одного в провинции Хомс количество населенных пунктов, охваченных мирным соглашением, достигло 486.

Тем не менее на территории провинций Дамаск и Латакия продолжают фиксироваться случаи нарушения режима прекращения огня. Так, в провинции Дамаск были обстреляны из минометов жилые дома шести населенных пунктов: атаки вели причисляющие себя к оппозиции боевики организации «Джейш аль-Ислам».

Как удалось выяснить специалистам Центра, в провинции Латакия боевики группировки «Ахрар аш-Шам» для обстрела населенных пунктов применяли несущие взрывные устройства беспилотники. Вооруженные атаки в провинции также устраивают боевики «Свободной сирийской армии» и «Исламской партии Туркестана».

Кроме того, в провинциях Дамаск и Алеппо продолжают террористические действия боевики запрещенных в России исламистских группировок «Джабхат ан-Нусра» и ИГИЛ. За двое прошедших суток с территории провинции Дамаск было эвакуировано более 1800 человек.